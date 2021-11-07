أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب التسجيل للموسم الثاني لمشروع «وادي الشباب» للأعمار ما بين 18 و35 عاما اعتبارا من اليوم الأحد.



وقال نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي في تصريح صحافي أمس إن الموسم الثاني لمشروع «وادي الشباب» يتضمن إقامة الأنشطة العلمية في المجالات التكنولوجية والتقنية والبرمجية في مركز شباب القصور التابع للهيئة.



وأضاف السبيعي أن المشروع يأتي حرصا من الهيئة على استثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع عبر اشراكهم بعدد من الأنشطة التي تتسم بالابتكار العلمي، ما يسهم بتعزيز وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات المهمة، موضحا أنه ينظم دورات وورش عمل للمتدربين الشباب لتعليمهم أساسيات البرمجيات والتصاميم الثنائية وثلاثية الإبعاد وصناعة الأفكار وتعلم أساسيات الذكاء الصناعي.



وبين أهمية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة للنجاح باعتبارهم قادة المستقبل، مؤكدا حرص الهيئة على توفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.