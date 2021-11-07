دعا مدير زكاة الجهراء التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد السعيدي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في مشروع «كفالة الأسر المتعففة» والذي يتم تنفيذه داخل الكويت.



وقال السعيدي في تصريح صحافي: نقوم من خلال المشروع بتقديم المساعدات المالية الشهرية للأسر بعد دراسة الحالات المتقدمة لنا والتأكد من كل المستندات والأوراق الثبوتية. ويتم تصنيف الأسر حسب حاجتها فهناك أسر تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة نظرا لوفاة العائل أو مرضه أو الضعف الشديد للدخل، وأخرى تحتاج مساعدة مقطوعة لسداد إيجار متأخر أو رسوم دراسية.



وتابع السعيدي: في الفترة الأخيرة زاد عدد الأسر التي تطلب المساعدة وذلك نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والعجز عن سداد إيجارات السكن، ورسوم الدراسة، ونحاول بقدر المستطاع أن نغطي أكبر عدد من الحالات المستحقة.



وعن طريقة التبرع، قال إنه يمكن الاتصال على رقم 97286698 أو زيارة مقر زكاة الجهراء.