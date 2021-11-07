تخفيض الرواكد إلى 530 ألف دينار.. والانتهاء من ذمم جمعية مبارك الكبير بسداد 25 ألف دينار

السند: إطلاق المهرجانات التسويقية ومنح مساحة للعروض بالتعاون مع الشركات في سوق 2

محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية عبدالله العجمي عن توزيع 10% أرباحا على المساهمين عبر الآيبان الأسبوع الجاري، وذلك بعد التصديق على التقريرين المالي والإداري بأغلبية ساحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت بمسرح مدرسة هيلة بوطيبان، مشيرا إلى اعتماد مكتب أصول لتدقيق الحسابات، معربا عن أمله في توزيع أعلى نسبة من الأرباح 12% السنة المقبلة.



وتلقى العجمي مجموعة من الأسئلة خلال مناقشة التقريرين أجاب عنها وسط ترحيب وارتياح غير مسبوق من المشاركين، وإطراء على سياسة الباب المفتوح والجهد الكبير لتطوير الجمعية، حيث بين أن العمل جار على افتتاح السوق رقم 2 خلال الشهرين المقبلين والذي تقوم عليه شركة البيت المعمور، مشيرا إلى أنه لا نية لتعطيل العمل بالسوق حاليا، وهناك بند جزائي 50 دينارا على كل يوم تأخير، إلا أن التوجه الحالي هو التوافق مع الشركة للانتهاء من السوق وافتتاحه، وقطعنا شوطا كبيرا بعملية التطوير حيث تم توفير الثلاجات والأرفف.



وتقدم بالشكر للمراقب الإداري د.أحمد الديحاني، والمراقب المالي صالح المطيري اللذين ساعدا في تطوير المركز المالي للجمعية على الرغم من الشدة التي وجدناها منهما، والتي كانت تصب في مصلحة العمل التعاوني، كما شكر جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين على مواقفهم البطولية خلال «كورونا» وتقديمهم الخدمات على الرغم من الظروف الاستثنائية، واعدا بتقديم بونص في ميزانية 2021 شكرا وعرفانا لهم على ما قدموه.



وفيما يتعلق بتطوير الحديقة والممشى، ذكر أنه سيتم توجيه كتاب لـ «الشؤون» ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير احتياجاتهما، كاشفا عن الانتهاء من الذمم الخاصة بجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الأسبوع الماضي بسداد 25 ألف دينار، وبهذا تكون الجمعية غير ملزمة بدفع أي مبلغ إضافي.



وردا على سؤال لأحد المساهمين حول معالجة الرواكد التي بلغت 617 ألفا، أفاد العجمي بأننا نقوم بكل الجهود اللازمة لمعالجة الرواكد التي لا علاقة لنا بها، وهي من تركة المجالس السابقة، وتم تخفيض المبلغ إلى 530 ألف دينار حاليا، موضحا أن المتضرر من هذا الإجراء هو المساهم أولا وأخيرا ولكن لا بد من إغلاق هذا الملف.



وبين أن فرع التجميل في سوق 1 يتم تنظيم المهرجانات فيه وذلك للانتهاء من العجز المالي الذي بلغ 1372 دينارا، على أن يتم طرحه للاستثمار بعد تعويض العجز لتقديم أفضل الخدمات، موضحا في إطار متصل أن فرع البنشر تمت ترسيته من «الشؤون» على أحد المستثمرين بمبلغ 1.005 مليون، سيضاف إلى الإيرادات العامة.



وفيما يخص عدم زيادة الوديعة وضم الفوائد إليها، حيث ذكر أحد المساهمين أن الرقم ثابت عند 5.463 ملايين زف العجمي البشرى للمساهمين بأنه جرت مخاطبة «الشؤون» لفتح حساب وديعة جديدة بمليون دينار وذلك بجهود الأعضاء الحاليين والسابقين، ليصل الإجمالي إلى 6.463 ملايين، مشيرا إلى أن أرباح الودائع تدخل على بند الإيرادات الخاصة بها، وليست على مبلغ الوديعة ذاته.



بدوره، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور المحامي عبدالله السند أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه منذ تسلمه مهامه تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات وتعزيز الجانب التسويقي، وتعزيز الملاءة المالية واستقطاب المستثمرين، وتجديد السوق ليكون في مستوى الطموح.



وبين أننا سنحرص على افتتاح السوق بحلة جديدة، مع وضع الثلاجات الجديدة والرفوف بصورة تسويقية جاذبة، وذلك للتمكن من إطلاق المهرجانات التسويقية ومنح مساحة للعروض بالتعاون مع الشركات.

الشمري لـ «الأنباء»: أولوياتنا إنهاء الالتزامات المالية

محمد راتب

فهد الشمري

أكد أمين الصندوق في جمعية العدان والقصور التعاونية فهد الشمري لـ «الأنباء» أن النتائج المالية المحققة جاءت بعد جهود كبيرة بذلها الأعضاء وخطة تسويقية وإنشائية واستثمارية والتزام كل لجنة بتطبيق الخطة الاستراتيجية، مبينا أن العمل منصب حاليا على الانتهاء من الالتزامات المالية بالتوازي مع افتتاح السوق لبدء مرحلة جديدة من التسويق ومنح الشركات مساحات أوسع لعرض منتجاتها.



وتقدم الشمري بالشكر للمساهمين على الملاحظات المقدمة خلال مناقشة التقريرين المالي والإداري والثقة التي منحت لمجلس الإدارة والموافقة على ما ورد بأغلبية ساحقة، الأمر الذي يعكس نجاحنا في تحقيق الكثير من تطلعاتهم.

استدعاء ممرضة لعلاج أحد المشاركين

خلال مناقشة التقريرين المالي والإداري تعرض أحد المشاركين في الجمعية العمومية لهبوط حاد في السكر ما استدعى إيقاف المناقشة وطلب رئيس الجمعية إحدى الممرضات للقيام بالمعاينة والفحص والتأكد من سلامة المصاب.