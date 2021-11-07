محمد راتب



دعا مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف المتطوعين للحضور والمشاركة في حملة التشجير وذلك بعد الحضور الضعيف الذي شهدته منطقة كيفان التي انطلق منها فريق الهيئة للعامة لشؤون الزراعة بزراعة أشجار السدر.



وذكر اليوسف خلال انطلاق فريق الهيئة لاستكمال وجهته السابعة ضمن الموسم الزراعي 2021/2022 من محافظة العاصمة، أنه من الضروري رفع الوعي الزراعي لدى الجميع والتأكيد على أهمية الزراعة والمحافظة على المساحات الخضراء والمزروعات وعدم المساس بها، حيث إن الزراعة تعتبر ثروة قومية وتبذل الهيئة مجهودات كبيرة لتنميتها والحفاظ عليها.

.. وتحدد شروط تصدير الأغنام والماعز

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتحديد ضوابط تصدير الحيوانات المجترة من الكويت (الأغنام والماعز). وجاء في القرار:



مادة 1: يسمح بتصدير الأغنام والماعز من الكويت وفقا للضوابط التالية: أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد. والأغنام والماعز والمشاركة في المسابقات الخارجية.



مادة 2: تتم عملية التصدير وفق الشروط التالية: إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها. ومنح شهادة صحية بيطرية مبينا بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها. وتحصيل رسوم بقيمة 5 دنانير على الرأس الواحد.