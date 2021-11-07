«رضا الناس يصعد ويهبط لكنه ليس سبب بقائي في الرئاسة»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، ردا على تقارير تؤكد هبوط شعبيته إلى أدنى مستوياتها.
«لم أسمع عنه، إلا بعد فشله في تقليد شخصيتي على الشاشة»
الرئيس الأميركي السابق ترامب يتهم الممثل الأميركي أليك بالدوين بتعمد قتل مديرة التصوير هالينا هاتشنز خلال فيلم راست.
«أنت من اقترحت فكرة الوصاية على والدي، من البداية»
بريتني سپيرز تهاجم والدتها لايني، وتتهمها بأنها السبب في اقتراح فكرة الوصاية على والدها من البداية.
«الوقت الذي يضيع من عمري دون أن أقضيه مع أسرتي لن يعود»
رايان رينولدز، الممثل الأميركي، يعلن توقفه عن العمل السينمائي، رغبة في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته.
«أكثر الرجال جاذبية لعام 2021»
كريس إيفانز، الممثل الأميركي، يفوز بلقب أكثر الرجال جاذبية في العالم، وفقا لمجلة بيبول الأميركية.