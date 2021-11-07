جو بايدن، الرئيس الأميركي، ردا على تقارير تؤكد هبوط شعبيته إلى أدنى مستوياتها.

«لم أسمع عنه، إلا بعد فشله في تقليد شخصيتي على الشاشة»

بريتني سپيرز تهاجم والدتها لايني، وتتهمها بأنها السبب في اقتراح فكرة الوصاية على والدها من البداية.

«أنت من اقترحت فكرة الوصاية على والدي، من البداية»

«الوقت الذي يضيع من عمري دون أن أقضيه مع أسرتي لن يعود»