الرويح: خدمة المجتمع تنسجم مع إستراتيجية التنمية المستدامة للبنك



أكد نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) - يوسف عبدالله الرويح، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، مشيرا الى انها شراكة ممتدة ومثمرة وكان حصادها تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المجتمعية المختلفة على مدار العام، بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية من جهة، ويعكس دوره المتميز في تعزيز جهود التعاون مع الجهات الرسمية في المبادرات التي تصب في رافد خدمة المجتمع انسجاما مع استراتيجية التنمية المستدامة للبنك.



وأضاف الرويح في تصريح صحافي بمناسبة تجديد الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، ممثلة بمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب، وبحضور العقيد يوسف المرشد، ان «بيتك» لا يدخر جهدا في دعم مبادرات وزارة الداخلية المجتمعية، مبينا ان «بيتك» أثبت التزامه تجاه مجتمعه والجهات الحكومية والرسمية بمختلف الظروف، ضمن اطار حرصه على الاضطلاع بدوره الوطني والاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص.



باقة من أوجه التعاون



واستعرض الرويح باقة من أوجه التعاون مع وزارة الداخلية التي تضمنت تنظيم زيارات لرجال الداخلية وتثمين دورهم المحوري في ظل الظروف الاستثنائية، الى جانب توفير عدد كبير من النقاط الأمنية المتنقلة لخدمة السلطات الأمنية في المحاجر الصحية والمواقع الأمنية المختلفة.



ولفت الرويح الى ان «بيتك» نجح في توظيف قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم مبادرات وزارة الداخلية عبر نشر الوعي المروري بين أبناء المجتمع وتقديم إرشادات تثقيفية وتوعوية بالسلوكيات المرورية لسلامة قائدي المركبات ومرتادي الطرق من المشاة، وكذلك إرشادات لأولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم في مواسم العودة للمدارس، والتنسيق في برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير»، وغيرها الكثير من المبادرات، وكذلك الحرص على المشاركة في فعاليات «أسبوع المرور الخليجي الموحد» الذي يرمي الى نشر الوعي المروري وتحقيق الأمن والسلامة لخدمة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأوضح الرويح ان «بيتك» كان حاضرا في الحملة الوطنية الخاصة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تحت شعار «تعليم آمن» التي انطلقت بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والصحة والإعلام، مبينا ان الحملة تستمر على مدار العام، وتهدف الى ترسيخ كل السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان عبر تأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل مرورا بجميع مرافق المدرسة.



إشادة «الداخلية»



من جانبه، أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب، بالشراكة الاستراتيجية مع «بيتك»، مشيرا الى اهمية مواصلة التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويدعم جهود خدمة المجتمع والمحافظة على سلامة افراده.



وأشار بوصليب الى ان «بيتك» كان دائما من السباقين في المشاركة في برامج ومبادرات وزارة الداخلية، كما ان وزارة الداخلية لم تدخر جهدا في دعم برامج «بيتك» المجتمعية مثل حملة «رمضان» السنوية وغيرها من المبادرات التي ينفذها البنك على مدار العام.



ولفت الى ان التعاون مع مؤسسات عريقة بحجم «بيتك» يساهم في انجاح البرامج والحملات وإظهارها بأفضل صورة للمجتمع والجمهور، وبالتالي تحقيق الاهداف المرجوة منها، وهذا ما يطمح اليه «بيتك» ووزارة الداخلية، منوها بحرصه على المزيد من التنسيق والتعاون لمواصلة التميز في البرامج المجتمعية المشتركة.