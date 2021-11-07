علي إبراهيم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أن الهيئة العامة للاستثمار لا ترغب في الدخول بأي استثمارات جديدة في الوقت الحالي عبر قطاع الاحتياطي العام، وذلك انسجاما مع استراتيجية القطاع بالتخارج من مساهماتها.



وتفصيليا، قالت المصادر ان سفارة السودان لدى الكويت دعت الهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على مشاريع مختلفة في جمهورية السودان، وذلك في سبيل إتاحة الفرصة للمشاركة في تلك المشاريع المطروحة للاستثمار، مؤكدة استعداد السودان منح الشركات الكويتية الأولوية والأسبقية في كل المشاريع المطروحة.



وفي هذا الصدد جاء رد الهيئة العامة للاستثمار بأن ظروف جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي على العالم بأسره دفعا قطاع الاحتياطي العام الى تأجيل النظر في الدخول بأي استثمارات جديدة، إذ إن الجهود تتركز حاليا في معالجة آثار الجائحة.