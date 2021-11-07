محمد راتب



دعا مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، إلى ضرورة تشجيع المنتج الكويتي الزراعي المحلي ودعمه والوقوف إلى جانبه كواجب وطني لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، مشيرا إلى أهمية المعرض الزراعي وتشجيعه، وأن زيارة هذا المكان تستحق التجربة.



جاء ذلك خلال قيام الشيخ محمد اليوسف بزيارة مهرجان المزارعين الكويتيين بمنطقة العبدلي، مع عمل جولة لتفقد المنتجات الزراعية والاطلاع على مستوى الجودة الخاصة بالمنتجات الزراعية الكويتية المحلية، والتي أنتجتها مزارع العبدلي سواء من الخضراوات أو الفواكه بمستوى عال من الجودة والكفاءة.



وتوجه بالشكر إلى المزارعين الكويتيين على هذه المبادرة الطيبة، معربا عن أمله في تكرار مثل هذه المبادرات الناجحة والمثمرة، موضحا أن ما شاهده من معروضات بكميات وفيرة وجودة عالية مدعاة للفخر والاعتزاز بالمنتج الكويتي.