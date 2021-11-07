أسامة دياب



توجه السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب بالشكر إلى القيادة السياسية على قرار إعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من الرسوم المقرر فرضها لتجديد إقامة من تخطوا الـ 60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية، مؤكدا أن هذه المكرمة الكويتية الانسانية ليست جديدة على كويت الانسانية.



وقال طهبوب في تصريح صحافي: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت الشقيقة، أرفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وإلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير على قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من رسوم الـ 60 عاما.



وتابع: إن هذا الإعفاء وهذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليست جديدة على كويت الإنسانية كويت الخير كويت العطاء، وهي مدماك آخر في صرح العلاقات الكويتية ـ الفلسطينية التاريخية والمميزة، كما أنها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد مستمر لمواقفها من ان القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وان فلسطين ستبقى البوصلة، وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.