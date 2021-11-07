آلاء خليفة



زار الهيئة العامة للقوى العاملة وفد لجنة حقوق الانسان العربية برئاسة رئيس لجنة حقوق الانسان العربية جابر المري.



وكان في استقبال الوفد د.مبارك العازمي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة وتم خلال الزيارة اطلاع الوفد على المهام التي تقوم بها الهيئة واختصاصاتها ودورها في صيانة حقوق الانسان من خلال توفير كل اوجه الحماية للعمال، حيث تم تقديم عرض مرئي عن الخدمات التي يقدمها قطاع حماية القوى العاملة كما تم الرد على كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة.



حضر الزيارة كل من جابر العلي مدير ادارة العلاقات الدولية وناصر الموسوي مدير ادارة العمالة المنزلية وبشاير المطيري رئيس قسم تسجيل البيانات بادارة تفتيش العمل وخالد الصباح باحث علاقات دولية.