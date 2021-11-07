تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وأبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء القطرية انه قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص لسلطان عمان فاتك بن فهر آل سعيد خلال استقبال أمير قطر له اليوم الاحد.

وقالت الوكالة إن آل سعيد نقل في بداية المقابلة التي حضرها الممثل الشخصي لامير قطر الشيخ جاسم بن حمد تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى أمير قطر وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

وأضافت ان امير قطر حمل من جانبه تحياته إلى السلطان هيثم وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب العماني بالمزيد من التطور والازدهار.