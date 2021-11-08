هديان: ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة لأهمية الموقع التاريخي

الجمعة: حريصون على توفير الخدمات لرواد السوق والزوار

بداح العنزي



دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة والخدمات م.عبدالسلام الرندي البلدية الى اتخاذ اجراءات لفتح دورات المياه في سوق المباركية.



وقال م.الرندي ان الزيارة جاءت بهدف تفقد الخدمات التابعة للبلدية بحضور بعض رؤساء القطاعات ومديري بعض الإدارات المعنية، حيث تضمنت الجولة متابعة مستوى النظافة حيث لوحظ عدم وجود سلال للقمامة في بعض الاماكن، كما لاحظنا ايضا قيام عمال النظافة بدورهم في تنظيف السوق.



وأضاف انه ستكون هناك زيارات لاحقة للموقع مرة اخرى بصورة مفاجئة لمعرفة مستوى النظافة.



وأشار الى انه تم الاطلاع على الخدمات المتعلقة بدورات المياه كانت تعمل بشكل جيد ومن خلال الصيانة والمتابعة من قبل الشركات المعنية إلا ان دورات المياه التابعة للبلدية مغلقة منذ عدة سنوات، حيث تم التأكيد على اتخاذ الاجراءات بشأن فتح تلك الدورات لخدمة رواد السوق حتى لو كان بشكل مؤقت، مستدركا بأنه تم ايضاح السبب في انتهاء العقد الخاص بها.



وأشار الى انه قد تقدم قبل اكثر من سنة لزيادة عدد دورات المياه الا انه لم يصلني الرد حتى الآن، داعيا البلدية الى النظر في توفير تلك الخدمات.



وذكر ان اللجنة ستقوم بدعوة كافة المسؤولين لمعرفة اسباب التأخر في فتح دورات المياه تمهيدا لاتخاذ اللازم ورفع تقرير الى المجلس البلدي ومن ثم إحالته الى وزير البلدية.



وأكد على اهمية الخدمات لرواد السوق من كبار السن والزوار باعتبارها منطقة سياحية.



من جانبه، شدد العضو احمد هديان على ضرورة تطوير المرافق داخل سوق المباركية وزيادة دورات المياه والارتقاء بمستوى النظافة نظرا للموقع التاريخي لهذا السوق.



من جهته، أكد نائب المدير العام لشؤون بلدية العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة على حرص البلدية على توفير دورات المياه في سوق المباركية خدمة لرواد السوق.