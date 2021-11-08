أعلنت شركة أهلي كابيتال للاستثمار (الأهلي كابيتال) عن تعيين د.حسين شحرور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.



ومن خلال خبرته الواسعة في القطاع المالي سيتمكن شحرور من الارتقاء بأداء شركة أهلي كابيتال للاستثمار وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت.



وفي معرض تعقيبه على هذا التعيين، قال جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: إن تعيين د.شحرور لدليل واضح على التزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتمكين شركة أهلي كابيتال من تزويد عملائها بأفضل فئة من المنتجات والخدمات وفي مقدمتها حلول إدارة الثروات والخدمات المالية الأخرى. أما فوزي الثنيان، رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال، فقد صرح قائلا: يعتبر هذا التعيين مكسبا كبيرا لشركة أهلي كابيتال.