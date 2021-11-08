أعلنت شركة عقارات الكويت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت ارتفاعا في صافي الارباح بنسبة 85%



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان، في بيان صحافي: «حققت عقارات الكويت صافي أرباح بلغ 5.6 ملايين دينار في اول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 3 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 6.21 فلوس للسهم مقابل 3.46 للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي».



وأضاف: «بدأت الأمور تعود إلى نصابها وطبيعتها، وبعد القلق والخوف الذي كان يعترينا جميعا من العودة إلى الاغلاقات والحظر خلال العام الماضي بسبب الجائحة، نرى انفتاحا في جميع الأنشطة، وتحسنا في الأسواق، وانتقالا الى الحياة الطبيعية ولله الحمد».



تعظيم الإيرادات



مــن جانبـه، قــال نائب رئيــس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال جاسم البحر: «بدأنا نلمس تحسنا طفيفا في الإيرادات التأجيرية، حيث بلغت 15.7 مليون دينار، مقابل 15.2مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي».