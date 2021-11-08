انطلاقا من حرصها على تعزيز حضورها بجانب العملاء في المرافق الحيوية، استعرضت شركة مجموعة المطوع والقاضي، الموزع المعتمد لسيارات «GAC MOTOR» في الكويت، مركبة «GN8» الجديدة في «الصالحية مول».



وأشارت «المطوع والقاضي» في بيان لها، إلى أن تواجدها في «الصالحية مول» أتى بهدف تعريف رواد المجمع بأبرز مزايا المركبة، مؤكدة حرصها على التواجد في المرافق الحيوية والمجمعات التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا من الرواد والزوار، للتعريف بمركباتها ومزاياها، إظهار حرصها على البقاء بجانبهم على مدار الوقت.



وأضافت الشركة ان جناحها في «الصالحية مول» شهد عددا كبيرا من الزوار الذين حرصوا على التعرف على مواصفات «GN8»، وحجز موعد لتجربتها على شوارع الكويت للتأكد من فعالية أنظمة القيادة التي توفرها على المستويات كافة، لافتة إلى أن فريق عملها كان جاهزا للرد على جميع الاستفسارات، وتقديم النصائح المناسبة للرواد.



وبينت «المطوع والقاضي» أنها حرصت على تعريف زوار جناحها على أبرز المزايا التي تمنحها لسائقي سياراتها، بما يشمل كفالة لمدة 11 سنة، وتسجيل المرور مجانا، والتأمين وتغيير الزيت مجانا، وغيرها من المزايا.



وتتميز مركبة «GAC GN8» بالواجهة الأمامية بشبك التهوية الأمامي الكبير وشعار الشركة في الوسط، وإلى جانبيه أضواء الماتريكس ذات التصميم الحاد.



ومن جانب السيارة تظهر خطوط تصميمية أنيقة على طول الهيكل، مع تطعيمات من الكروم أعلى النوافذ الجانبية وأسفل الأبواب بين الإطارات الأمامية والخلفية تضيف جمالية للتصميم الجانبي، وفي المساء تظهر إضاءة جانبية ترحيبية عند فتح الأبواب.



وتتوافر المركبة بإطارات قياس 18 بوصة، في حين لا يقل التصميم الخلفي حداثة وعصرية عن باقي أجزاء السيارة، بحيث تظهر أضواء المكابح أعلى الزجاج الخلفي، والأضواء الخلفية المتصلة، وأضواء الضباب الخلفية المدمجة مع الصادم الخلفي.



وتتميز مقصورة المركبة بلمسات من الفخامة والأناقة والعملانية لتوفر الراحة التامة لسبعة ركاب، حيث تم تزويد السيارة بمقاعد جلدية مريحة ومنفصلة في الصف الثاني تشبه إلى حد كبير مقاعد درجة رجال الأعمال على متن الطائرة، وهي تتوافر بخاصية دعم الساق وقابلة للتعديل كهربائيا لتحتوي الجسد، وهي مدفأة ومهواة بـ 3 درجات، مع ميزة المساج والتدليك.



أما مقاعد الصف الثالث فهي متصلة ومريحة جدا للأطفال، وفي الأمام نجد مقعد السائق القابل للتعديل بـ 6 وضعيات ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل بـ 4 وضعيات، وعجلة قيادة ملبسة بالجلد متعددة الوظائف، وفي منتصف الكونسول شاشة مقاس 10.1 بوصات ملونة تعمل باللمس، ولوحة العدادات تأتي مع شاشة ملونة مقاس 7 بوصات.



ولإضفاء مزيد من المتعة خلال الرحلة، تم تزويد المقصورة بفتحة سقف كهربائية وفتحة سقف بانورامية للجزء الخلفي من المقصورة، كما تتوافر الإضاءة الخافتة بـ 32 لونا، بالإضافة إلى نظام الترفيه لركاب الصف الثاني مع شاشة مقاس 10.1 بوصات، ومشغل (DVD) لعرض البرامج والأفلام الخاصة، كما يتوافر شاحن دون سلك للهاتف الجوال، ونظام الترفيه متوافق مع «آبل كار بلاي»، وبلوتوث ومنافذ (USB) في الأمام ومقاعد الصف الثاني مع نظام صوتي بـ 8 سماعات، وكاميرا خلفية 360 درجة وعرض محيطي لنظام وقوف السيارة، ونظام تكييف جبار بخاصية التحكم بالمناخ في 3 مناطق مختلفة مع نظام تنقية الهواء.



وزودت «GN8» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة ليترين مزود بشاحن توربو، يولد قوة 198 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن/ متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، في حين تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/س في 8.9 ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 200 كم/س.