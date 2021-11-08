تحت شعار الفخامة الرياضية الشبابية، أطلقت شركة ACURA الملا، إحدى شركات مجموعة الملا والوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA، أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، سيارة MDX 2022 الجديدة كليا بحضور أهل الصحافة والإعلام، في مجمع الأفنيوز عند مدخل برستيج.



هذه السيارة الجديدة كليا ستكون متاحة لمدة 3 أيام أمام زوار مجمع الأفنيوز ليتعرفوا على مواصفاتها عن قرب، ويكتشفوا مميزات الفخامة والقوة التي تجتمع في أدق تفاصيلها.



MDX 2022 الجديدة كليا هي السيارة التي تجمع بين الرحابة والأداء الرياضي الشبابي بأسلوب فاخر، فهي سيارة رياضية مزودة بـ 3 صفوف للركاب (Three-row SUV) يمكنها أن تتسع أفراد الأسرة بأكملها دون أن يؤثر ذلك على متعة القيادة.



وتمنحك MDX 2022 الجديدة كليا أنماط قيادة متعددة، فهي مزودة بنظام توجيه عزم الدوران لنظام المساعدة الذكية للمكابح للتحكم بالقيادة (Agile Handling Assist) مع قدر هائل من الفولاذ المقاوم للصدأ الخفيف الوزن والقوي جدا لتحقيق مستويات أعلى من المتانة والصلابة إلى جانب النظام الديناميكي المتكامل (Integrated Dynamics System) الذي يزود السيارة بوضع القيادة الخامس المميز، الذي يسمح للسائق بتخصيص تجربة القيادة بما يناسب احتياجاته وذلك بلمسة زر.



وفي مقصورة القيادة، ستستقبلك شاشة عرض مركزية HD قياس 12.3 إنشا عريضة، بالإضافة إلى واجهة تعمل باللمس (True Touchpad Interface) وكذلك عداد سرعة رقمي قياس 12.3 إنشا جديد كليا. ومن أجل إحكام قبضتك على مركز القيادة في السيارة، تمت إضافة شاشة رأسية قياس 10.5 إنشات لتشعر السائق والركاب بأنهم داخل سفينة شحن ضخمة أو طائرة حربية نفاثة.



ويعتبر التصميم الداخلي لسيارة MDX 2022 الجديدة كليا أحد أفضل التصميمات الداخلية التي صممتها شركة Acura حتى اليوم، فهو تصميم فاخر وعصري مطعم بلمسات فنية خلابة مثل الألمنيوم المصقول والحلى الخشبية الطبيعية المفتوحة المسام. ما عليك سوى أن تضغط بقدمك على دواسة البنزين وبعدها أسند ظهرك إلى الخلف على المقاعد الرياضية الفاخرة المغطاة بجلد ميلانو العصري الفائق ذي الألوان والنقوش المتباينة الرائعة.



إلى جانب ذلك، تم تزويد المقاعد بدعامات جانبية تعمل بالطاقة إلى جانب مساند الرأس القابلة للتعديل بـ 4 مستويات، ومسند للقدمين يعمل بالطاقة كذلك. ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأداء، تم تزويد المقصورة بلمبات إضاءة محيطة من نوع (Iconic Drive) وفتحة سقف بانورامية مما يمنح المقصورة مظهرا شبابيا فريدا.



ومن الخارج، يمكن وصف حضور السيارة بالمهيب، فهي تأتي بلمسة فنية مميزة وخطوط دقيقة تعكس المظهر القوي الجريء للسيارة، مما يمنحها تباينا خلابا يأسر القلوب ويخطف الأنظار، فلمبان الإضاءة الأمامية من نوع LED Jewel Eye وكذلك لمبات الإضاءة الخلفية في السيارة تظهر مدى قوة أداء السيارة مع كل زاوية من زوايا الطريق.



ميكانيكيا، تزود MDX بمحرك (i-VTEC V6) بست أسطوانات يعمل بنظام الحقن المباشر سعة 3.5 ليترات مصنوع من سبائك الألمنيوم بقوة 290 حصانا يتصل بناقل حركة بـ 10 سرعات.



وتأتي MDX 2022 مزودة بأحدث نسخة من نظام الجر والمعالجة الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي (SH-AWD)، وهو نظام توجيه عزم الدوران الذي تم تطويره ليناسب حلبات السباق. ولتحقيق المزيد من الثبات أثناء عمليات تغيير الحارات، يحول نظام التحكم الفائق للقيادة في جميع العجلات الطاقة إلى العجلة الداخلية الخلفية. وعند التسارع وأثناء القيادة في المنعطفات، يمكن توزيع ما يصل إلى 70% من قوة عزم الدوران على العجلات الخلفية. فأثناء المرور في المنعطفات يمكن إرسال ما يصل إلى 100% من عزم الدوران إلى العجلة الخارجية لاستغلال عملية تحويل الوزن ومستوى الزيادة في عزم الدوران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة سرعة العجلة الخارجية بما يصل إلى 2.7% لتحقق المزيد من الدعم في عملية دوران السيارة أثناء المنعطفات، مما يجعل منها سيارة رياضية شبابية فاخرة بامتياز.



وتأتي MDX 2022 بحلة جديدة من الداخل والخارج، فالشاسيه المتين على سبيل المثال مصنوع من الفولاذ عالي الصلابة وخفيف الوزن، وهو مثبت على موجه عرضي مزدوج مصنوع من الألمنيوم ومستوحى من نظام التعليق في سيارات السباق، مما يوفر للسائق قدرة أفضل على التحكم والمناورة.



وتدعو شركة الملا العالمية لتجارة السيارات محبي الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر ACURA في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها بتحقيق أعلى مستوى من الخدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات المتقدمة لسيارات ACURA.