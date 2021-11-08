مفرح الشمري



بعد مرور أكثر من شهرين، انتهى المخرج البحريني جمعان الرويعي من تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي «لعبة السعادة»، وذلك في مملكة البحرين الشقيقة. والعمل من إنتاج شركة أبيز برودكشنز، ومن تأليف وليد كمال وسيناريو وحوار محمد جمال ومن بطولة خالد البريكي وعبدالمحسن القفاص واحمد العونان وميس كمر وريم ارحمه وأميرة محمد وأمل محمد ونورا محمد ومحمد صفر وآخرون.



والمسلسل يقع في 30 حلقة، وقصته هادفة ويحمل بين طياته رسالة تؤكد أن السعادة يمكن الحصول عليها بتعاملنا مع الآخرين بحب وإخلاص، وأن المال لا يجلب السعادة ما لم تكن النفوس صافية والقلوب خالية من الحقد والحسد.



من جانب آخر، يواصل المخرج المميز نعمان حسين تصوير مشاهد مسلسله الكوميدي «زواج إلا ربع» وهو من إنتاج شركة أبيز برودكشنز للإنتاج الفني، وتتصدى لتنفيذه شركة بست برودكشن للإنتاج الفني، وهو من تأليف الإماراتي جاسم الخراز ومن بطولة أحمد العونان وعبدالعزيز النصار خالد المظفر وليلى عبدالله وإيمان فيصل ومحمد عاشور وأحمد المظفر بالإضافة الى محمد الحملي ومبارك المانع وأحمد الفرج وسلطان الفرج وعبدالله الخضر وآخرين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل التي تقع في 30 حلقة.



المخرج المميز نعمان حسين اختار فريقه الفني بعناية كبيرة حتى يظهر المسلسل بأفضل صوره في ظل المنافسة التي نشهدها في القنوات الفضائية خصوصا فيما يخص المسلسلات الكوميدية.



وحلقات المسلسل متصلة ومنفصلة، وفكرته خفيفة سيطرحها المخرج نعمان حسين برؤية إخراجية مختلفة عن أعماله السابقة من خلال حلقات المسلسل التي ستكشف عن أهواء وطموحات ورغبات شخصيات المسلسل خصوصا عندما يواجهون مواقف تكشف عن شخصياتهم الحقيقية في التصدي لتلك المواقف التي ستطرح بطريقة ساخرة كوميدية بعيدة عن الإسفاف، وذلك لتصل الفكرة.