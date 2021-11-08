القاهرة - محمد صلاح



نشرت الفنانة لقاء الخميسي على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» صورة لها من حكاية «حتة من القمر» وبجوارها صورة لفتاة تحمل نفس الوحمة التي تظهر بها في الحكاية.



وأكدت لقاء من خلال تعليقها على الصورة أن حكاية «حتة من القمر» التي تقوم ببطولتها ضمن مسلسل «زي القمر» مستوحاة من خيال المؤلفة وليست أحداثا قصة حقيقية، وكتبت: «تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة (حتة من القمر) قصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولا تمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية».



وتابعت على لسان مؤلفة المسلسل ميرنا الفقي: «طالما راودني إحساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لأشخاص كثيرة في الآونة الأخيرة وهي رفض الذات وأسبابه، ولكن استوقفني أحد أسبابه الأساسية وهي التنمر والتي زادت كثيرا أيضا في مجتمعاتنا، فراودتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث».



مضيفة: «إلى أن استوقفتني صورة لإحدى عارضات الأزياء التي حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها، فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت أن عددا كبيرا من النساء والرجال والأطفال يمتلكون أنواعا مختلفة من الوحمات ووقع اختياري بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة أميركية تغطي الوحمة نصف وجهها، ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب، ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظلمة تزيده جمالا وغموضا، وانتابتني مشاعر متداخلة عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الآخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سواء لاختلاف العرق أو الدين أو الجسد أو الوجه، وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوبا لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وأفكارهم».



وتابعت: «واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافا في الوجه أو الجسد وما شابه، أوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وأرسل صورا لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا وهم كثيرون - وأخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات. وأوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مسلسل «حتة من القمر» انتوا مش حتة من القمر، انتوا القمر كله».