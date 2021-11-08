حصد لاعبو ولاعبات النادي الكويتي للترايثلون 10 ميداليات متنوعة هي 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات في بطولة أبوظبي الدولية للعبة التي اختتمت فعالياتها امس الاول في حلبة مرسى ياس في ابوظبي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس النادي راشد الكندري ان الميداليات توزعت على فئتين الأولى فئة الخليجيين والتي حقق فيها النادي 7 ميداليات بينما اقتنص الميداليات الـ 3 الأخرى في فئة الترتيب العام، موضحا أن منافسات فئة الخليجيين في سباق (سوبر سبرنت) حقق فيها كل من عبدالله الرفاعي (ذهبية) وحسين علي (فضية) وصالح المهيني (برونزية).



وأضاف انه في الفئة ذاتها لسباق (سبرنت) حقق كل من عبدالعزيز الدعيج (ذهبية) وهدى الصالح (فضية) وفهد الثويني (فضية) ونورا البراك (برونزية).



وبين ان منافسات سباق (سوبر سبرنت) لفئة الترتيب العام حصل فيها عبدالله الرفاعي على الميدالية الذهبية، بينما أسفر سباق (سبرنت) للفئة ذاتها عن فوز عبدالعزيز الدعيج بالميدالية الفضية وهدى الصالح بالميدالية البرونزية.



وهنأ الكندري لاعبي ولاعبات الكويت على هذا الإنجاز اللافت الذي اعتبره حافزا للجميع في مواصلة العطاء ودافعا للمزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية المقبلة.



وأشار إلى أن البطولة التي انطلقت منافساتها الجمعة بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ونظمها مجلس ابوظبي الرياضي، تعد سلسلة من بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية.



يذكر ان سباق السبرنت يتضمن السباحة لمسافة 750 مترا وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومترا والجري لمسافة 5 كيلومترات بينما يشمل سباق (سوبر سبرنت) السباحة لمسافة 375 مترا وركوب الدراجة لمسافة 10 كيلومترات والجري لمسافة 2.5 كيلومتر.