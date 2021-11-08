يحيى حميدان - هادي العنزي



حصد الصليبخات أول نقطة له في بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم «التنشيطية»، وذلك بعد تعادله 1-1 مع الفحيحيل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ستاد نادي الساحل ضمن منافسات الجولة الـ 4 للمجموعة الثالثة. وقد سجل للصليبخات محمد العلاطي، فيما سجل للفحيحيل محترفه جاي ديمبلي من ركلة جزاء، ليحصد الصليبخات أول نقطة له بالبطولة، فيما رفع الفحيحيل رصيده إلى نقطتين. وقد تقاسم الفريقان الأفضلية على مدار شوطي المباراة، حيث تمكن الصليبخات من المبادرة في الشوط الأول بالتسجيل والخروج متقدما بواسطة العلاطي، فيما استعاد الفحيحيل المبادرة في الشوط الثاني معادلا النتيجة عبر جاي ديمبيلي ذي العطاء الكبير، كما أجرى مدرب الصليبخات ناصر العمران 5 تبديلات في الشوط الثاني، وشهدت المباراة طرد المهاجم العاجي المهاجم سيدريك هنري في الشوط الأول، ومدرب الفحيحيل ظاهر العدواني (بين الشوطين)، وعبدالعزيز القطان بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليلعب الفحيحيل ناقصا أغلب فترات المباراة.



وفي مباراة أخرى، تعادل خيطان والجهراء سلبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة. وحصل «الأحمر والأسود» على نقطته السابعة، فيما نال «أبناء القصر الأحمر» نقطتهم الأولى في المسابقة.



من جهته، قال مدرب خيطان هاني الصقر: إن التكافؤ كان سمة الشوط الأول بين الفريقين، قبل ان نتسيد الشوط الثاني بالكامل وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل إلا أن لاعبينا لم يوفقوا في ترجمتها الى أهداف.



وبين الصقر في حديث خاص مع «الأنباء»، أن عدم التوفيق في تسجيل الأهداف لا يشكل قلقا بالنسبة له، إذ إن الفريق عندما يخلق الفرص فهذا يعني أن العمل سليم والأهداف تأتي لاحقا. وأضاف ان «الأحمر والأسود» يسير في خط تصاعدي حاليا وهو أمر ممتاز، مشيرا إلى أن لاعب الوسط البرازيلي جوناثان بيريرا غاب عن لقاء الجهراء لمعاناته من إصابة بسيطة وسيكون جاهزا في قادم الأيام، موضحا أنه سيستغل فترة التوقف الدولية الحالية لملاقاة كاظمة وديا 12 الجاري.