هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية التونسي حاتم المؤدب في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن السماوي يمتاز السماوي بوجود مجموعة جيدة وعدد غير قليل من العناصر المتميزة من الشباب وذوي الخبرة، وهم كتوليفة متناسقة قادرة على الفوز، ولكن نحتاج في بطولة الدوري على سبيل المثال وغيرها من البطولات اللعب بأداء ثابت ومستقر فنيا وبدنيا ومواصلة الفوز بتركيز عال للظفر بالألقاب، وعدم فقدان النقاط أمام فرق الوسط ومؤخرة الترتيب، مع احترامنا الشديد لجميع المنافسين، وقدرتهم على تحقيق المفاجأة في أي وقت، ولدينا الجودة الفنية الممكنة للفوز.



وذكر المؤدب أن السالمية حقق الغرض المطلوب من بطولة كأس الاتحاد «التنشيطية»، ونأمل التأهل للأدوار النهائية، وقد سعينا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة في المباريات التي لعبناها، كما اجتهدنا للوصول إلى أفضل توليفة مناسبة، وخلق التجانس المطلوب بين اللاعبين، والذي وصل إلى نسبة بين 60 و70%، ونسعى لزيادتها بعد انضمام لاعبي المنتخب مع الفريق، خاصة أن إعداد السالمية تأثر بغياب أربعة لاعبين لتواجدهم مع المنتخب خلال الفترة الماضية، حيث لم يتدربوا معنا بالقدر الكافي، ونأمل ألا يشهد الموسم مزيدا من التوقفات خاصة أن أغلب الفرق قد استعدت جيدا لمنافسات الموسم. وعن تجربته التدريبية في قطر، ذكر المؤدب أنها امتازت بالاحترافية، وأضافت لمسيرته التدريبية الكثير، مضيفا ان تدريب الدحيل والعربي القطريين ميزة خاصة، لما يمتلكانه من مكانة مرموقة في الكرة القطرية، وقد وفقت معهما بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن الملاعب الكويتية لها طعمها الخاص، وكذلك اللاعب الكويتي الذي يمتاز بالمهارة، ونأمل إقرار الاحتراف الكلي قريبا للاعبين لتحقيق أفضل النتائج للمنتخب.