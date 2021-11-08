حقق فريق البرمجة في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت AOU المركز الأول بينما حصل فريق جامعة الخليج Gust على المركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب الجامعة الأمريكية AUK في الدورة التاسعة من مسابقة الكويت للبرمجة KCPC 2021 والتي استضافتها الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة 27 فريقا من 6 مؤسسات تعليمية كويتية وهي جامعة الكويت، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، الجامعة الأمريكية في الكويت، كلية الكويت التقنية، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، حيث تكون الفريق المشارك في المسابقة من 4 أشخاص: مدرب و3 طلاب، كما يحق لكل جامعة المشاركة بأكثر من فريق، كما تأهلت 5 فرق لتمثيل الكويت في الدورة الرابعة والعشرين من البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات والتي ستقام بإذن الله بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية في الفترة من 3/12/2021 - 7/12/2021، وهي الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالإضافة الى فريقين آخرين من الجامعة العربية المفتوحة بالكويت نظرا لأنها الجامعة المستضيفة لمسابقة الكويت.



من جهته، أشاد مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت أ.د.نايف بجاد المطيري باستمرار التميز لفرق البرمجة في الجامعة بحصولها على المركز الأول في 6 دورات سابقة كان آخرها في فبراير 2021 إضافة إلى هذه الدورة من مسابقة الكويـت للبرمجــة، وكذلــك المركز الأول في مسابقة سلطنة عمان للبرمجة 2014، إضافـــة إلى تحقيقنا المراكز الأول والثاني والثالث في دورات سابقة من مسابقة الخليــج للبرمجة، وكذلك حصولنــا 3 مرات على درع أبطال الخليج للبرمجة كأفضل فريــق خليجـــي مشارك في البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة.