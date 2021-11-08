ثامر السليم



وجه أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي جميع مراكز العمل بضرورة تطبيق أحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على انه «إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون»، والى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/41 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. وطالب العنزي جميع مراكز العمل بضرورة اخطار إدارة الموارد البشرية في حال انقطاع الموظف عن العمل وذلك وفقا لاحكام المادة المشار إليها تفاديا لصرف رواتب ومبالغ مالية بدون وجه حق.