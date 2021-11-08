أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج «أكاديميات كرة القدم» في جميع مراكز الشباب التابعة للهيئة بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وصقل مواهبهم والمساهمة في تطوير منظومة كرة القدم في البلاد.



وقال المدير العام للهيئة د.مشعل الربيع، إن البرنامج بمنزلة حاضنات للمواهب الرياضية يتم من خلالها تأهيل وتدريب الشباب وتوعيتهم بقوانين وفنون اللعبة على أيدي مدربين متخصصين تمت الاستعانة بهم من الأندية الرياضية المحلية. وأوضح أن البرنامج يعمل على إبراز مهارات الشباب الكروية وإتاحة الفرصة أمام الأندية لرصد اللاعبين المتميزين منهم لضمهم إلى صفوفها وتمهيد الطريق لهم نحو الاحتراف. وأضاف الربيع أن الأكاديميات تقوم على تطوير مهارات التواصل الاجتماعي بين الشباب وتعزيز روح العمل الجماعي وتنمية القيم الأخلاقية لديهم كالتسامح والاحترام والانضباط الذاتي والالتزام وتحمل المسؤولية. وأشار إلى اهتمام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالبرنامج وتوجيهاته لكل من هيئة الشباب ووزارة الإعلام للتغطية الإعلامية للفعاليات والمنافسات التي ستقيمها الأكاديميات ومن ضمنها دوري المراكز الشبابية لكرة القدم. ودعا الربيع الشباب الكويتيين من عمر 8 إلى 14 عاما إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw)، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق مشروع «ملاعبنا» في حلته الجديدة خلال أيام وسيكون متاحا لمحبي كرة القدم من الجنسين.