بيروت - ناجي شربل



انفرد العهد حامل اللقب 7 مرات بصدارة الدوري العام اللبناني بفارق نقطتين عن المتصدر السابق شباب الساحل، إذ حقق فوزه الرابع على سبورتنغ بطل نوادي الدرجة الثانية للموسم الماضي 2-0 سجلهما هلال الحلوة في حين لقي سبورتنغ خسارته الرابعة واستمر في المركز الأخير. وفي مباراة ثانية تعادل شباب الساحل والبرج سلبا، إذ حرم الحكم الدولي محمد عيسى شباب الساحل من ضربة جزاء صحيحة بالشوط الأول، بعدما عرقل عباس عطوي «اونيكا» عباس عاصي داخل المنطقة.



وعلى ملعب صور البلدي، حول صاحب الأرض التضامن صور تخلفه أمام الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي بهدفين نظيفين بالشوط الأول الى التعادل في الشوط الثاني ليزيد من مهمة «الزعيم الأخضر» صعوبة في الدفاع عن لقبه، ويسلط الضوء على مدربه الألماني روبرت جاسبرت، كما حقق طرابلس فوزه الثاني تواليا على ضيفه الإخاء الأهلي 2-1 ليمضي طرابلس في الزحف نحو المنطقة الدافئة، فيما تعادل شباب البرج والصفاء 1-1 ليحرم الصفاء منافسه فوزا أول هذا الموسم، وليتفادى الصفاء خسارة ثانية تواليا.



وحقق النجمة فوزه الثاني بتغلبه على الحكمة بيروت 2-0 ليرفع النبيذي رصيده إلى 9 نقاط احتل بها المركز الثالث، في حين لقي الحكمة خسارته الثالثة ليستقر رصيده عند 6 نقاط. وتتوقف المسابقة مرة جديدة لانشغال منتخب لبنان بخوض مباراتين أمام إيران والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.