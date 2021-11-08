كرمت جمعية إحياء التراث الإسلامي الفائزين في مسابقة شرح: (الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية)، والتي أشرفت عليها اللجنة العلمية التابعة لفرع الجمعية في منطقة الجهراء، وشارك فيها أكثر من (1500) متسابق، واستمرت فعالياتها حتى منتصف شهر أكتوبر الماضي، والدراسة فيها كانت أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من خلال الواتساب، حيث حصل المشتركون في نهايتها على شهادة، وهي للرجال والنساء من الكبار والصغار.



كما تقيم لجنة الدعوة والإرشاد التابعة للجمعية في منطقة الجهراء درسا علميا في شرح كتاب (التوحيد) يلقيه حمد بن صالح كل يوم أحد بعد صلاة المغرب في مسجد البسام الكائن في الجهراء القديمة - ق (2).