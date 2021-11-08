ليلى الشافعي



اختتمت مؤخرا في المسجد الكبير التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم في نسختها الرابعة والعشرين، والتي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «اطمئن» برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بنسبة حضور تجاوزت الـ 70%.



وفي هذا السياق، قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب: بحمد الله تعالى وبنسبة نجاح عالية اختتمت المسابقة التصفيات النهائية بمشاركة 1382 متسابقا ومتسابقة هم إجمالي من تم اختبارهم ويمثلون 42 جهة رسمية وأهلية كويتية، موضحة أن عدد المشاركين من الذكور بلغ 600 متسابق، أما عدد المشاركات من الإناث فقد بلغ 782 متسابقة، لافتة إلى أن تلك التصفيات بدأت منذ 17 أكتوبر وانتهت 27 منه، موضحة أن فعاليات التصفيات تم تنظيمها في المسجد الكبير، مؤكدا أنها انطلقت يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.



وأشــــادت اليعقـوب بالمسابقة، لافتة الى أنها خرجت كبار قراء الكويت المشهورين مثل الشيخ مشاري العفاسي وفهد الكندري ومحمد البراك، مشيرة إلى أن تلك المسابقة تعد أقوى مسابقة قرآنية محلية في الكويت، وتعد الفائزين فيها وتؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية الكبرى للقرآن الكريم، ومنها مسابقة الكويت الدولية الكبرى للقرآن الكريم والتي تقام أيضا تحت رعاية صاحب السمو الأمير، وهدفنا الأسمى تشجيع أبناء الكويت ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار على حفظ كتاب الله، وكذلك تعزيز الوازع الديني لدى أبنائنا وفتياتنا، من خلال حفظ كتاب الله القرآن العظيم وتلاوته.



وثمنت جهود إدارة المسجد الكبير وتعاونهم المثمر في هذا المجال، وتعاون الجهات المشاركة في المسابقة، والعاملين في الأمانة العامة للأوقاف، ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر والقائمين على المسابقة، وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي على اهتمامهم وتغطيتهم لهذه المسابقة.