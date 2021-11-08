أحمد خميس



أظهرت الإحصائية الخاصة بعدد الإقامات الصادرة «أونلاين» انه تم تجديد نحو 64.361 إقامة مادة 17 «إقامة حكومية»، ونحو 1.212024 إقامة مادة 18 «قطاع خاص» و624362 إقامة مادة 22 «التحاق بعائل»، و393466 مادة 20 «عمالة منزلية»، و1466 مادة 24 «كفيل نفسه»، كما جرى إنجاز 50516 نقل كفالة وتحويل من المادة 14 لـ 683613، كما جرى تجديد 192 جواز سفر لمواطنين.



يشار إلى أن الاحصائية اوضحت أن اجمالي المعاملات التي أنجزت منذ انطلاق خدمة «أونلاين» بلغت 3.846.869 معاملة متنوعة من بينها تجديد 192 جواز سفر كويتيا.



