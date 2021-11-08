عبدالكريم أحمد



شهدت البلاد خلال الآونة الأخيرة عدة حوادث غرق لأطفال دون سن 3 أعوام، وذلك في أوعية مياه داخل منازل ذويهم بمناطق الأندلس والعدان وخيطان. ويتضح أن وقوع هذه الحوادث بسبب وجود مصادر داخل المنزل تشكل خطرا على حياة وسلامة الأطفال في مثل هذه السن، سواء كانت أوعية مياه أو غيرها، ما يتطلب إبعادها تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، فضلا عن وقوع الأبوين في دائرة المساءلة القانونية بتهمة إهمال رعاية قاصر. تفاعلا مع ذلك، قالت أمين سر الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.بلقيس النجار، إن وقوع مثل هذه الحوادث مقلق للغاية، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أولياء الأمور، إذ أن إهمال الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت النجار على ضرورة تفعيل وتنفيذ العقوبات الجزائية التي وردت في قانون حقوق الطفل وتوعية العامة به وبمواده، مبينة أن المادة 91 من هذا القانون تعاقب بالحبس سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار كل من ارتكب أي نوع من العنف ضد طفل كالإساءة الجسدية أو النفسية أو الإهمال، فيما نصت المادة 94 على أن العقوبة تتضاعف إذا كان المسيء للطفل أحد والديه أو ولي أمره أو كان خادما عندهم.



بدوره، قال المحامي عبدالله الكندري، ان هذه الحوادث المؤسفة تأتي بحسن نية من قبل الآباء والأمهات، إلا أن ذلك لا يعفيهم من المساءلة وفق قانون حماية الطفل، داعيا الآباء والأمهات إلى مراقبة أطفالهم على مدار الساعة وعدم تركهم منفردين تجنبا لتعرضهم للمخاطر المختلفة.



وحذر الكندري من ترك الأطفال منفردين أمام مصادر المياه كالأوعية وأحواض السباحة والتأكد من وضع حاجز في محيط حمام السباحة، ناصحا الآباء بضرورة اقتناء أدوات الإسعاف الأولية والإلمام بطرق الإنعاش القلبي والصحي للأطفال على اعتبار أن ذلك يساعد كثيرا في إنقاذ حياتهم.



أما المحامي عبدالرحمن المقدم فدعا الآباء والأمهات إلى التحلي بمسؤولياتهم تجاه أطفالهم الصغار الذي يتعرضون لمخاطر مختلفة، مشددا على أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم بما يشكل خطرا كبيرا على سلامتهم وحياتهم من المصادر المختلفة كأواني المياه وأحواض السباحة والأفران والأماكن المرتفعة وغيرها من المصادر الخطرة.