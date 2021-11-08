نعى وزير التربية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي المضف، عميد كلية العلوم الصحية الأسبق ورئيس المكتب الثقافي بواشنطن الأسبق وعضو هيئة التدريس بالكلية أ.د.حسن نصرالله الذي وافته المنية أول من أمس، مؤكدا أنه كان ذا عطاء عظيم مخلص متفان في عمله بمجال التدريس وخدمة الطلبة، وكان حريصا دائما على تنمية وتطوير العملية التعليمية ورفع مستوى أداء وعطاء الهيئة التدريسية لتكون دائما في مصاف ذويهم في الجهات التعليمية الأخرى.



وقال المضف ان الراحل كانت له إنجازات مثمرة ساهمت في دفع عجلة التعليم التطبيقي لأعلى المراتب وله اهتمام مشهود بالأبحاث والدراسات في مجال الصحة والبيئة.