أسامة أبوالسعود



أطلقت لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة للديوان الوطني لحقوق الانسان استبانة رأي حول موضوع «السلوك الانتحاري خلال جائحة كورونا» في الكويت، وسيتم توظيف نتائج الاستبانة في دراسة علمية لمعرفة الدوافع والأسباب التي ساهمت في زيادة هذا السلوك خلال فترة جائحة كورونا في المجتمع الكويتي، وما واكبها من قرارات مست الحياة العامة للسكان، إضافة إلى عوامل أخرى متعددة سيجري بحثها.



يذكر ان لجنة الشكاوى والتظلمات قامت خلال الشهرين الماضيين بعقد جلسات استماع ومناقشة وطلب معلومات من عدد من الجهات الرسمية المعنية بهذا السلوك كوزارات الداخلية، والصحة والشؤون الاجتماعية، والعدل إضافة إلى مكتب الإنماء الاجتماعي، وجامعة الكويت، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة حقوق الطفل في الديوان، ونتج عن ذلك الحصول على إحصاءات ومعلومات تفيد الدراسة وتغنيها.



هذا، وسيكون متاحا للعموم المساهمة في الإجابة عن محاور استبانة الرأي على رابط حساب الديوان في تطبيق الإنستغرام: @ndhr_kw