تسلّم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفيرة كندا الصديقة لدى الكويت عليا مواني وتمنى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما استقبل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد سفيرة جمهورية تشاد الصديقة البتول زكريا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الكويت. وأشاد الشيخ د.أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام (الخارجية) بجهود السفيرة التشادية وإسهاماتها في دعم وتعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.