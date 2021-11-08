القاهرة - خديجة حمودة



نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، في توجيه ضربة قاصمة لعناصر الشر والجريمة، حيث تمكنت من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر «محافظه أسوان»، والمتخصصة في جلب والإتجار بالمواد المخدرة، والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة، أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر)، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.



ويتكون التشكيل العصابي من 12 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، يتزعمهم شقي خطر يدعى حمدي أبو صالح، محكوما عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن، والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل - اتجار بالمخدرات - بلطجة)، حيث اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة، وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي، ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات، أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته.. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزي - مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة)، حيث أمكن فجر امس رصد تحرك أفراد التشكيل العصابي يستقلون سيارتين نصف نقل، وبحوزتهم أنواعا مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة.



وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران لعدة ساعات حتى صباح امس، أسفر ذلك عن مصرع زعيم وافراد التشكيل العصابي، وضبط بحوزتهم مدفع أر بي جي، و2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، و12 سلاح آلى، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع، وطبنجتين وفرد خرطوش، وكميات من الذخيرة المختلفة لكل الأسلحة، فضلا عن كمية من المواد المخدرة (الحشيش - البانجو - الشادو)… وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.