أعلن نادي الطائي، المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، التعاقد مع مدرب فريق الاتحاد السابق، التشيلي لويس خوسيه سييرا ليحل مكان زوران مانولوفيتش.



وكانت إدارة الطائي قد قررت توجيه الشكر إلى زوران مانولوفيتش والاستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.



وذكرت إدارة نادي الطائي، في بيان نشر عبر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» امس الأحد، أنها «نجحت في التعاقد مع التشيلي لويس خوسيه سييرا، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لمانولوفيتش»، دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمته.



ومن المقرر أن يصل سييرا (52 عاما) إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة لتولي مهمة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان سييرا قد تولى تدريب الاتحاد في فترتين، الأولى بين يوليو 2016 ويونيو 2018، والثانية بين فبراير وأكتوبر 2019، وحقق مع الفريق بطولتي كأس الملك 2017 وكأس ولي العهد 2016.