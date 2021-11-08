الدوحة - فريد عبدالباقي



تغادر بعثة منتخب قطر غدا إلى بلغراد استعدادا لمواجهة صربيا مساء الخميس في إطار الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، علما انه سيلعب مباراة الجولة العاشرة والأخيرة أمام أذربيجان الأحد المقبل بمدينة باكو.



ومن المقرر أن يختتم منتخب قطر تحضيراته مساء اليوم في معسكره الداخلي بالدوحة وسط مشاركة 27 لاعبا. هذا، وقد اختتمت ورشة عمل فيفا للحكام الدوليين المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم قطر2022، التي استضافتها الدوحة، حيث تضمنت برنامجا مكثفا شمل محاضرات نظرية وأخرى عملية بإشراف رئيس لجنة الحكام بفيفا الإيطالي بيرلويجي كولينا، ومدير التحكيم بفيفا السويسري ماسيمو بوساكا، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري ونائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للعبة هاني بلان، وبمشاركة المدير التنفيذي لإدارة التحكيم بالاتحاد القطري ناجي جويني.



وشهدت الورشة مشاركة 52 حكما، منهم 26 حكما للساحة و26 حكما مساعدا من بينهم الحكم القطري الدولي عبدالرحمن الجاسم والحكم المساعد القطري طالب سالم المري.