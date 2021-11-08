انتزع فريق فينيزيا فوزا مثيرا من ضيفه روما 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم فينيزيا بهدف سجله ماتيا كالدارا (3) قبل أن يسجل روما هدفين عن طريق إلدور شومورودوف وتامي أبراهام في الدقيقتين (43) والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي روما الشوط الأول متقدما 2-1.



وفي الشوط الثاني عاد فريق فينيزيا في النتيجة وسجل هدفين عن طريق ماتيا أراموا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وديفيد أوكيريكي في الدقيقة 74 لينهي المباراة لصالحه 3-2، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد روما الذي يدربه البرتغالي خوسيه مورينيو عند 19 نقطة في المركز الخامس. وتغلب بولونيا على سامبدوريا 2-1 وأودينيزي على ساسوولو 3-2.



منح البديل الكولومبي خوان كوادرادو فريقه يوفنتوس فوزا في الأنفاس الأخيرة بهدف نظيف على حساب ضيفه وناديه السابق فيورنتينا الذي لعب منقوصا في آخر ربع ساعة.



وبهذا الهدف الذي سجله كوادرادو البديل (90+1)، رفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة، متساويا مع فيورنتينا السابع، لكن متخلفا عنه في الترتيب بالمركز الثامن.



وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري عقب الفوز: «هذه نقاط مهمة جدا في البطولة بإمكانها أن تعيد ذهنية مغايرة، كانت لدينا فرص كثيرة أمام فريق جيد في الشوطين الثاني والأول أيضا، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة في ثلاث أو أربع هجمات، وعلينا أن نستفيد أكثر من هذه الفرص».



من جهة ثانية، عمق أتالانتا برغامو من جراح مضيفه كالياري بفوزه عليه 2-1، ورفع أتالانتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما أبقى كالياري على نقاطه الست في قاع الترتيب مع الخسارة الرابعة تواليا.



وفي مباراة أخرى، فاز سبيتسيا على تورينو 1-0.