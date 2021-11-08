القاهرة - سامي عبدالفتاح



بدأ أمس معسكر منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استعدادا للسفر الى أنغولا يوم 10 الجاري على متن طائرة خاصة، وذلك لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من الشهر نفسه في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022. ويستهدف كيروش الفوز في اللقاء، ثم معاودة الفوز في ختام التصفيات أمام منتخب الغابون في القاهرة يوم 16 الجاري، لتحسين ترتيب منتخب مصر في تصنيف فيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نسور نيجيريا.



وأثارت اختيارات كيروش في قائمته الحالية العديد من التساؤلات بعد أن أعاد محمد مجدى أفشة ومحمد شريف، اللذين كان قد استبعدهما من مباراتى ليبيا، واستبعد من القائمة الحالية لاعبي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد «زيزو»، بالإضافة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز. وكشف مصدر في الجهاز الفني، ان استبعادات كيروش جاءت لأسباب فنية، وانها ليست نهائية.



كما تم استبعاد عمر مرموش، المحترف في شتوتغارت الألماني للإصابة.