فرض البرازيلي نيمار نفسه ملكا بثنائية أسهم من خلالها بفوز باريس سان جرمان 3-2 على مضيفه بوردو ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الفرنسي. وبعدما سادت التكهنات حيال شهيته إلى اللعب والتسجيل مذ قال في أكتوبر الماضي إن مونديال قطر 2022 المقبل سيكون الأخير له لأنه «لا يملك القوة لتحمل المزيد من كرة القدم»، سجل نيمار هدفين (26 و43) بتمريرتين من زميله كيليان مبابي الذي أحرز الهدف الثالث (63)، فيما أحرز ألبيرث إليس من هندوراس (78) والسنغالي مباي نيانغ (90+1) هدفي بوردو. وبهذا الفوز، رفع «اثرياء باريس» رصيدهم إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن لنس أقرب ملاحقيه، فيما بقي بوردو على 12 نقطة بالمركز الـ16. وقبل هذه المباراة لم يسجل نيمار غير هدف واحد في الدوري من ركلة جزاء في سبتمبر الماضي. الى ذلك، واصل ليل حامل اللقب نتائجه السيئة عندما فرض عليه ضيفه أنجيه تعادلا متأخرا 1- 1.



وفي مجموعة من المباريات أقيمت أمس، فرط مرسيليا في انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير، في حين تعادل رينس مع موناكو 0-0، ونانت مع ستراسبورغ 2-2، وخسر لوريان من بريست 1-2، وكليرمون فيران من سانت اتيان 2-3.