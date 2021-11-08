ذكرت الشرطة الهندية أمس، أن 35 شخصا على الأقل توفوا بعدما تناولوا كحولا ساما شرق الهند.



وتم الإبلاغ عن حالات الوفاة منذ الأربعاء الماضي في ثلاث مناطق مجاورة بولاية بيهار شرق الهند.



وذكر مسؤولو الشرطة أن تحقيقات تجرى وأن تشريح جثث العديد من الضحايا أظهر أنهم توفوا بعد تناول مشروبات كحولية سامة مخمرة بشكل غير قانوني.



ومنعت حكومة ولاية بيهار بيع وتصنيع واستهلاك الكحول قبل الانتخابات المحلية عام 2016. وقالت الشرطة إن 12 على الأقل من الضحايا من سكان إحدى القرى الواقعة في منطقة شامباران الغربية، الذين تناولوا كحولا خلال لقاء في الليلة التي سبقت مهرجان «ديوالي».