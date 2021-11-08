أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بجعل المتقاعد شريكا بالنجاح، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على دراسة عدة مبادرات من الناحية الفنية والقانونية والتشريعية لإنشاء مشروعات استثمارية وعقارية تعود بالنفع على المتقاعدين.



وقالت المؤسسة في بيان لـ «كونا» أمس إن الفريق المختص ومنذ أن تلقى التوجيهات من سموه عكف على دراسة عدة مبادرات ومقترحات استثمارية وعقارية وغيرها.



وذكرت انه تم التواصل والاجتماع مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الاستعانة بالشركات المملوكة للمؤسسة لما لها من خبرة في هذا المجال اضافة الى بعض الخبراء والمستشارين العالميين.



وبينت ان تلك المبادرات تعكس تصورات لمشاريع كبرى تخدم الاقتصاد الوطني من حيث جدواها الاقتصادية ومنفعتها الاجتماعية إذ يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية. وتقدمت المؤسسة بالشكر الى سموه لحرصه على المتقاعدين ومتابعته ودعمه للمؤسسة في سبيل ذلك.



وقالت ان إنشاء مشروعات عقارية واستثمارية كبرى وغيرها من التصورات التي تجعل المتقاعد شريكا في نجاحات التأمينات ومستفيدا منها يأتي بتوجيهات القيادة السياسية التي حثت على بذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وبما يرتقي بالجودة المعيشية.



واضافت ان تلك المشروعات تكفل انتقال المؤسسة من أداء دور تقليدي لمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى مجال حيوي فاعل تؤدي فيه دورا مثمرا يعود بالمنفعة عليها وعلى الاقتصاد الوطني ويحقق الغرض من وجودها وهو الاستدامة في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة للمواطنين.



واشارت المؤسسة الى ان الفريق المختص يعمل حاليا للوصول إلى أفضل السبل من الناحية الفنية والقانونية والتشريعية.



وافادت بأنه لم يتم تحديد نسبة او رقم مالي او توزيع نقدي، موضحة ان المؤسسة سترفع المقترحات إلى سمو ولي العهد حال الانتهاء منها.