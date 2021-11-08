حنان عبدالمعبود



دعا رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم الرجال البالغين من العمر 50 عاما إلى ضرورة الكشف الدوري والقيام بالفحوصات اللازمة على البروستاتا.



وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بسرطان البروستاتا ضمن حملة «موفمبر» إنه مع التقدم بالعمر تحدث عند معظم الرجال مشاكل في البروستاتا، فمن المهم القيام بالكشف الدوري والفحوصات المطلوبة، مشددا على ان المرض يحتل مركزا متقدما في نسبة الانتشار عالميا، لافتا إلى أنه بناء على تقرير سجل السرطان في الكويت فقد احتل ورم البروستاتا عام 2015 المرتبة الأولى كأكثر الأورام انتشارا لدى الرجال الكويتيين بمعدل 15 شخصا لكل 100 ألف نسمة.



وأوضح أن ورم البروستاتا بطيء النمو في الغالب ولكن لدى نسبة بسيطة من المرضى يكون شرسا وسريع الانتشار، لذا وجب التوعية به لإنقاذ حياة آلاف البشر، مبينا أن شهر نوفمبر يكون فرصة جيدة للتذكير والتوعية بخطورة سرطان البروستاتا، خاصة مع ارتباط هذا الشهر بحملة أطلق عليها «موفمبر»، يقوم فيها الرجال بإطلاق شواربهم والالتزام بكل الفحوصات الطبية اللازمة.



وذكر أن أسباب هذا السرطان غير واضحة، وللوراثة دور في نسبة حدوثه حيث تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى التقدم بالعمر، والتوزيع الجغرافي والمكاني، ويعد أكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأفريقيا وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط.



وأشار إلى أن علاج هذا المرض يتم بعدة طرق، منها استخدام جهاز الروبوت للمساعدة في الجراحة، كما يمكن عمل شق جراحي في البطن خلف العانة، وهناك علاجات أخرى مثل العلاج الإشعاعي، وهو نوعان من خارج الجسم، والنوع الآخر بذور تزرع في البروستاتا، وهناك أيضا العلاج من خلال إبر الهرمونات، وهو علاج لجعل الجسم يتوقف عن إفراز التستوستيرون الذكوري، وهي المادة التي يتغذى عليها السرطان، ويشمل هذا الخيار العلاجي طريقتين، الأولى أدوية تمنع الجسم من إفراز التستوستيرون، وأدوية تحجبه من الوصول للخلايا، إلى جانب العلاج الكيميائي، والبيولوجي للحالات التي يكون فيها الورم منتشرا خارج نطاق البروستاتا.