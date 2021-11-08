عاطف رمضان

علمت "الأنباء" ان الهيئة العامة للطرق و النقل البري سوف تفتتح مخرج طريق السالمي على طريق جاسم محمد الخرافي باتجاة المسيلة وذلك فجر يوم الأربعاء 10 نوفمبر الجاري .

واضافت المصادر ان مخرج طريق السالمي ضمن مشروع رقم هـ ط /259 انشاء وانجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الدائري السادس الى تقاطع رقم ٤ بطول ٢٠ كيلو متر "طريق السالمي" .

واضافت المصادر ان الطريق الاقليمي الشمالي مشار إليه باللون الأخضر فقط بالمخطط المرفق .

وتهيب مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المرورية المحددة حفاظاً على سلامة الجميع.