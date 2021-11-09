أعلنت جمعية الإغاثة الإنسانية عن توزيع أكثر من 80 ألف عبوة مياه داخل الكويت تضمنت توزيع 60000 عبوة مياه لـ 1861 مسجدا في محافظات الكويت الست، كما تم توزيع 20000 عبوة في مركز الكويت للتطعيم بمشرف، ضمن مصرف تسبيل المياه وذلك بالشراكة الاستراتيجية تنفيذا لاتفاقية التعاون في الأمانة العامة للأوقاف.



وفي هذا الصدد، قال أمين سر الجمعية الكويتية للإغاثة الإنسانية خالد عيد الرشيدي ان مشروع «تسبيل المياه» يعد نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني والذي تقيمه الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والتي لا تألو جهدا في دعم الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي تقوم بها الجمعية الكويتية للإغاثة الإنسانية لخدمة المجتمع الكويتي، مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية، ليعود نفعها وخيرها واستفادتها على أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.



وأثنى الرشيدي على الشراكة الاستراتيجية بين «الإغاثة الإنسانية» وإدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف، لافتا الى ان الجمعية حرصت على توزيعها في أماكن التجمعات في المساجد والمستشفيات ومركز الكويت للتطعيم بمشرف لكثرة الإقبال عليهم.