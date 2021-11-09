مكاسب الهيئة العامة للاستثمار وصلت إلى 600 مليون دينار

85 % من مراكز الاستثمارات الحكومية بالبورصة حققت مكاسب

المحرر الاقتصادي



حققت الاستثمارات الحكومية في الأسهم الكويتية مكاسب ضخمة بعد أن حققت أسعار هذه الأسهم ارتفاعات لافتة خلال جائحة كورونا، حيث بلغت المكاسب التي جناها المال العام من خلال هذه الاستثمارات 1.3 مليار دينار بزيادة بنسبة 32%، اذ ارتفعت القيمة السوقية لأسهم 35 شركة مدرجة ما بين السوقين الأول والرئيسي لتصل إلى 5.52 مليارات دينار بحسب سعر اغلاق الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنحو 4.16 مليارات دينار بحسب أسعار اغلاق مطلع مارس من العام الماضي الذي شهد بداية أزمة كورونا.



وتمتلك الحكومة الكويتية أسهما في الشركات الكويتية المدرجة من خلال 4 أذرع استثمارية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.



تمتلك الأذرع الأربع 47 مركزا استثماريا في الأسهم الشركات الـ 35 المذكورة وقد حققت نحو 85% من تلك المراكز مكاسب خلال فترة كورونا، بينما سجلت 7 مراكز استثمارية خسائر.



الاستثمار والتأمينات



وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار القيمة الأكبر من استثمارات الحكومة في الأسهم التي بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2021 وقد حققت استثماراتها التي تركزت في 9 أسهم مكاسب بنحو 600 مليون دينار منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي.



فيما حلت التأمينات التي تستثمر في نحو 28 من الأسهم في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للاستثمارات التي بلغت 1.75 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وبمكاسب بلغت 390 مليون دينار طوال فترة الجائحة مقارنة بالقيمة السوقية لاستثماراتها في مطلع مارس 2020 والتي بلغت وقتها 1.36 مليار دينار.



وبثلاثة استثمارات فقط حلت الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية للاستثمارات والتي بلغت 748 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وبمكاسب وصلت إلى 207 ملايين دينار على مدار الجائحة، تليها الأمانة العامة للأوقاف بمكاسب وصلت إلى 146 مليون دينار خلال الفترة نفسها، بعدما زادت القيمة السوقية لاستثمارين وحيدين للشركة إلى 517 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.



تركزت أغلب مكاسب الحكومة الكويتية خلال السنة الحالية، حيث كان للربع الثالث اثر كبير، حيث عادت تدريجيا الحياة الى طبيعتها وتمت اعادة فتح المطار وحركة السفر والعديد من الأنشطة الاقتصادية.



وحققت الحكومة خلال تلك الفترة مكاسب بلغت 1.24 مليار دينار تمثل نحو 94% من اجمالي المكاسب التي حققتها الحكومة منذ بدء الجائحة حيث بلغت القيمة السوقية لملكية الحكومة من الأسهم بنهاية سبتمبر الماضي 5.52 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.28 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام 2020.



مكاسب جماعية



كانت أكبر المكاسب التي حققتها الحكومة في بيت التمويل الكويتي حيث حققت الهيئة العامة للاستثمار زيادة في القيمة السوقية لاستثماراتها في البنك بقيمة 429 مليون دينار خلال فترة كورونا، كذلك الهيئة العامة لشؤون القصر بمكاسب بلغت 205 ملايين دينار، ثم الأمانة العامة للأوقاف بـ 143 مليون دينار، وأخيرا الهيئة العامة للتأمينات بنحو 111.5 مليون دينار ليصل إجمالي مكاسب الحكومة من الاستثمار في أسهم «بيتك» بنحو 888 مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا.



فيما جاءت مكاسب الهيئة العامة للتأمينات في «أجيليتي» في المرتبة الثانية حيث زادت القيمة السوقية للهيئة بنحو 151.4 مليون دينار لتصل إلى 408.6 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وفي المرتبة الثالثة جاء استثمار الحكومة في «زين» من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي زادت قيمتها استثماراتها السوقية بنحو 97.5 مليون دينار، يليها في المرتبة الرابعة استثمارات التأمينات في بنك الكويت الوطني التي زادت قيمتها السوقية بقيمة 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها.



وخامسا، وصلت مكاسب الاستثمارات الحكومية في «الكويتية للاستثمار» إلى 55 مليون دينار، يليها مكاسب بقيمة 12.7 مليون دينار نتيجة ارتفاع قيمة استثماراتها في بنك وربة، فيما جاءت مكاسب الحكومة في باقي الأسهم بأقل من 10 ملايين دينار.