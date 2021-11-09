القاهرة - هالة عمران



أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي أظهر أن 32.5% من المبحوثين تلقوا بالفعل التطعيم المضاد لفيروس كورونا، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد 40.3% من المبحوثين بالعينة أن لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أعرب 22.4% عن عدم رغبتهم في الحصول عليه.



الى ذلك، وجه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بمنع التدخين نهائيا في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. وتضمن القرار أن المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة يمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.