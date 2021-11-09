هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد السويدان، أن فريقه حقق الاستفادة المطلوبة من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم «التنشيطية». وقال لـ«الأنباء»: «حققنا كل الأهداف المرجوة من البطولة، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة ناصر العمران على جاهزية اللاعبين المحليين والمحترفين، وتجربة العديد من اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى وقوف المدرب على مدى الانسجام بين أعضاء الفريق بشكل عام».



وذكر السويدان أن مباراة فريقه الأخيرة في كأس الاتحاد مع الفحيحيل (1-1) شهدت مشاركة البرازيلي جورج سانتوس، والايفواري جوسي هرميس بعد تعافيهما من الإصابة، مضيفا ان فريقه لن يخوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وقبل انطلاق دوري الدرجة الأولى، ونأمل تقديم أفضل المستويات في البطولة الأهم، والتأهل للدوري الممتاز، لافتا إلى أن الإصابة حرمت المهاجم أحمد الأشقر، والمدافع ياسر ابراهيم من المشاركة مع الصليبخات في كأس الاتحاد.