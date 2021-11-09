الشارقة - موفد «الأنباء»: يوسف غانم



اعتمدت هيئة الشارقة للكتاب مجلس إدارة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، حيث تم تعيين المدير التنفيذي لدار ذات السلاســل للطباعة والنشــر والتوزيــع سعود المنصور ضمن مجلس الإدارة.



ويتكون المجلس الجديد من ثريا بنت عادل بترجى من المملكة العربية السعودية رئيسا للملتقى، وأحمد محمد رشاد من جمهورية مصر العربية نائبا، مؤنس هاشم حطاب من المملكة الأردنية الهاشمية، بيار جورج صايغ من الجمهورية اللبنانية، محمد مهدي القاسمي من جمهورية العراق.



وعقد الاجتماع بحضور الأمين العام للملتقى عائشة مغاور، حيث أكد المجلس تركيزه على إتمام المهمة المنوطة به من قبل هيئة الشارقة خلال 6 أشهر، والمتمثلة في إعادة تنظيم آلية عمل الملتقى لتحقيق أهدافه في رفع مستوى مهنة نشر كتب الأطفال والارتقاء بصناعة أدب الطفل وجعل الأجيال الجديدة أكثر التصاقا بالكتاب ومحبة للقراءة، واتفق الأعضاء على العمل وفق نظام جديد يتمثل في تغليب نهج التشاور والديموقراطية كأسلوب عمل للتطوير والارتقاء بعمل الملتقى والعبور به نحو آفاق جديدة.



وبهذا الصدد شكر المنصور صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة د.سلطان القاسمي، على الثقة الغالية التي أعطاها لمجلس الإدارة، ورئيــس هيئة الشارقـــة للكتاب أحمـــد العامـــري على دوره المتميــز في تطوير صناعة النشـــر، مؤكـــدا أنه سيتعـــاون مع أعضاء مجلس الإدارة بكل التقديـــر لتحقيــــق أهداف رفـــع مستــوى مهنــة النشــر للأطفــال والارتقاء بها خليجيا وعربيا لما فيه مصلحــة الأجيــال.



ولفت إلى ان «ذات السلاسل» ستعمل دائما على تقديم الأفضل للطفل ولأدب الأطفال ورفع المستوى الثقافي له.