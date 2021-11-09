«رفضت طلب جيف بيزوس للذهاب إلى الفضاء لأنه توقع مني دفع 28 مليون دولار»
توم هانكس، الممثل الأميركي، يقول إنه لا يتوقع أن تختلف تجربة الذهاب للفضاء كثيرا عن التأرجح في المقعد أثناء الجلوس.
«أخي الصغير دوين، لا أحد يلعب دور هوبز مثلك، أرجوك شارك في الجزء الأخير»
فان ديزل، الممثل الأميركي، يرسل رسالة مفتوحة إلى الممثل دوين جونسون، عبر انستغرام، يدعوه للتغاضي عن الجفوة بينهما، والمشاركة في الجزء الأخير من سلسلة Fast & Fiorious عام 2023.
«انهيار استطلاعات رضا الأميركيين حول أداء الرئيس بايدن هو الأسوأ بعد ترامب»
استطلاعات «إن بي سي» الإخبارية عن رضا الناخبين عن الرئيس بايدن، عقب 8 شهور من انتخابه، تسجل بنسبة 42% فقط، وهي الأسوأ لأي رئيس أميركي، عدا الرئيس ترامب، صاحب نسبة رضا 37% بعد الفترة نفسها.
«تعلمت الصفير لأول مرة خصيصا لهذا الدور»
بندكت كمبرباتش، الممثل الإنجليزي، عن دوره الجديد كراعي بقر متعجرف، في أحداث تدور عام 1920، في فيلم بعنوان: «قوة الكلب».