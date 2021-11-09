«أخي الصغير دوين، لا أحد يلعب دور هوبز مثلك، أرجوك شارك في الجزء الأخير»

فان ديزل، الممثل الأميركي، يرسل رسالة مفتوحة إلى الممثل دوين جونسون، عبر انستغرام، يدعوه للتغاضي عن الجفوة بينهما، والمشاركة في الجزء الأخير من سلسلة Fast & Fiorious عام 2023.