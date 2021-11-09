أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سهام العنزي أن الهيئة حريصة على دعم طلبتها من الخريجين والمتوقع تخرجهم وتعزيز العلاقة بينهم وبين سوق العمل، فالعلاقات الوطيدة التي تربط الهيئة مع الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة ساهمت في تنمية وتطوير واستحداث الكثير من التخصصات ورفع مستوى التحصيل العلمي لطلبتها لتواكب احتياجات تلك المؤسسات وتحقق رؤية الدولة المستقبلية في مجال التعليم والتدريب، وعليه ارتأت الهيئة ممثلة بقطاع التخطيط التنمية إدارة متابعة الخريجين إلى تنظيم معرض الفرص الوظيفية الدراسية سنويا والذي أثبت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من تنظيمه نجاحه في استقطاب العديد من الكوادر الوطنية من خريجي كليات ومعاهد الهيئة.



وأوضحت العنزي أن المعرض الرابع للفرص الوظيفية والدراسية هذا العام سيكون استكمالا للنجاحات السابقة بوجود عدد من المشاركات الفعالة من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية، مضيفة أن هذا العام سيكون المعرض افتراضي الكتروني يبث عبر موقع الهيئة الرسمي بعد انطلاق حفل تدشينه والذي سيكون برعاية وزير التربية رئيس مجلس إدارة الهيئة د. علي فهد المضف الذي كان داعما لكل ما يساهم في تنمية وتعزيز مكانة مخرجات الهيئة في سوق العمل.



وأضافت العنزي أن معرض هذا العام ورغم الظروف الصحية التي اضطرت الهيئة لإقامته افتراضيا وليس حضوريا إلا أنه سيكون شاملا للعديد من الفعاليات منها إقامة ورش تدريبية بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب والتي ستبدأ فترة التسجيل للمشاركة فيها اعتبارا من يوم الأحد القادم عبر موقع الهيئة الالكتروني الرسمي www.paaet.edu.kw، وبث لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة انطلاق المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب حيث يقدم خلالها ممثلي بعض الجهات المشاركة تعريف وشرح لطبيعة العمل والاحتياجات الوظيفية المطلوبة فيها.



ودعت العنزي جميع الطلبة المتوقع تخرجهم في كليات ومعاهد الهيئة إلى المشاركة في المعرض بفعالياته المتنوعة حتى تتكون لديهم الصورة الذهنية الواضحة لمستقبلهم الوظيفي ومتابعة أخبار وإعلانات المعرض التي تنشر بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية .