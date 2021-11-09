حنان عبدالمعبود



شاركت الكويت في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن التبغ COP9، والذي عقد افتراضيا وافتتح اليوم ويستمرخلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2021 بسبب جائحة كوفيد- 19.



ويمثل الكويت في المؤتمر وفد من وزارة الصحة يضم كلا من د. أحمد الشطي (رئيسا)، د. آمال اليحيى، د.رحاب الوطيان، وحسام الباطني.



من جانبها، قالت د.آمال اليحيى: مؤتمر الأطراف الذي يعقد كل سنتين هو المنصة العالمية الأهم لمتابعة تطور أعمال الاتفاقية الإطارية ويتم خلاله عرض أهم الأبحاث والسياسات بمجال مكافحة التدخين في جوانب خفض الطلب والمعروض، وهو أيضا فرصة للتعرف على الأساليب والتدخلات لصناعة التبغ في إضعاف المنظومات الوطنية المهتمة بحفظ الصحة ومكافحة التدخين بكل صوره وأشكاله.



وأشارت الى أن الكويت كانت من أوائل الدول التي انضمت الى الاتفاقية وتمت المصادقة على الانضمام في عام 2006 والاتفاقية بذلك ملزمة للكويت التي سعت الى تعزيز سياسات وإجراءات مكافحة التدخين في مجالات المساعدة عن الإقلاع عن التدخين، ومنع التدخين في الأماكن العامة، ومتابعة المسوح والدراسات لقياس معدلات الاستهلاك والتحذير من مخاطر التدخين وجعل أماكن العمل خالية من التدخين، بالإضافة إلى سعيها نحو رفع أسعار المنتجات، والعمل قائم لإقرار الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ المختلفة.